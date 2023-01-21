Дівчина дійшла до фіналу, але перемогти їй не вдалося. Саша зізналася: до останнього була впевнена, що саме її обере Алекс.

Фіналістка шоу "Холостяк" Саша Мудра згадала про останню зустріч з Алексом Топольським. Вона зізналася, що розуміє, наскільки складний вибір довелося робити Алексу, і не тримає на нього за це образу.

"Ще під час нашої останньої зустрічі я подякувала Алекса за його вибір, тому що знаю, як йому було складно. Подякувала за всі ті моменти, які ми прожили разом. Попри те, що мені було прикро, і я була шокована його вибором, мені вдалося не тримати зла на цю людину. Я поняття не маю, що у них було з Катею, це не моя справа. Але я точно знаю, що було у нас", - написала Мудра в Instagram-stories.

На пост-шоу Топольський заявив, що у стосунках з переможницею проекту Катею Лозовицькою його "збивали" думки про Сашка Мудру. Дівчина сказала, що це їй вже не цікаво:

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"Його відповідь на пост-шоу про те, що він часто думав про мене і це збивало його фокус, потішив моє его, не буду приховувати. Ось тільки закохуються не его, а суть внутрішнього "я", тому мені це не цікаво. І всі його нинішні спроби мене "вколоти" мені теж не цікаві".

Також Саша відповіла всім коментаторам, які звинувачують її в тому, що її головною метою на романтичному проекті був нібито піар.

"Ви можете скільки завгодно писати про піар, і про те, що це єдина мета, але ви так і не зрозумієте, що людське серце - це та частина нас, яку ми не можемо контролювати. Почуття можуть окрилити тебе в будь - який момент", - резюмувала Мудра.

Нагадаємо, Варлей з "Холостяка" чесно зізналася, чому залишила проект. Учасниці пророкували перемогу, але в дев'ятому випуску Топольський попрощався з нею. Як говорила дівчина, вона сама захотіла піти.

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