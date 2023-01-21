Учасниці пророкували перемогу, але в дев'ятому випуску Топольський попрощався з нею. Як говорила дівчина, вона сама захотіла піти.

Актриса Вікторія Варлей взяла участь в 12-му сезоні шоу "Холостяк", де боролася за серце Алекса Топольського. На жаль чи на щастя, стосунки у них не склалися - Алекс попрощався з учасницею в дев'ятому випуску шоу.

Зараз в інтерв'ю УНІАН Варлей розповіла подробиці свого перебування на проекті. Дівчина зізналася, що там реально можуть виникнути почуття, але відбувається це складніше, ніж в реальному житті, тому що всі постійно знаходяться перед об'єктивами камер.

Вікторія зізналася, що до Топольського у неї дійсно були почуття:

Відео дня

"У мене справді виникло почуття. Я думаю, що це було видно, коли ми пішли з Алексом плавати на заході сонця. Але коли я повернулася назад в готель, мені було дуже сумно, адже у мене не було можливості написати йому якесь повідомлення, не було можливості пофліртувати ще. Тобто коли зароджуються почуття, їх потрібно підтримувати, а тут вони зародилися і... все. І у тебе немає можливості їх якось підтримувати".

Варлей додала, що за дев'ять тижнів проекту у неї було всього два індивідуальних побачення. Цього, на її думку, мало, щоб дійсно зблизитися і закохатися.

"Думаю, що більше шансів закохатися було у дівчат, частіше ходили на індивідуальні побачення", - додала актриса.

Холостяк-12: хто переміг

У фінал 12-го сезону романтичного шоу вийшли Саша Мудра і Катя Лозовицька. Алекс Топольський зробив вибір на користь Каті, проте на пост-шоу 20 січня стало відомо, що вони вже не разом.

Катя і Алекс розповіли, що рішення про розставання було обопільним.

"У нас виявилися різні погляди на стосунки. У мене були якісь очікування від чоловіка - турбота, ініціативність, залицяння, але в наших стосунках я цього не побачила. Мені стало некомфортно", - сказала Катя в ефірі пост-шоу.

Вас також можуть зацікавити новини: