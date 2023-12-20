Вона передала привіт з Одеси.

Сканадльна режисерка Оксана Байрак повернулася в Україну після того, як співала дифірамби диктатору Володимиру Путіну і втекла в Росію. Зараз вона перебуває в Одесі.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала скріншот новини, в якій йдеться про те, що Байрак раптово стала патріоткою і планує повернутися на батьківщину. До цього посту вона додала гнівний підпис:

"Святий Миколай, прошу і молю, подаруй загону одноклітинних писак мізки, а всім прекрасним людям планети Земля - чари кохання. З привітом з Одеси".

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Варто відзначити, що пізніше Байрак видалила цей пост. Чи дійсно вона зараз перебуває в Україні - напевно невідомо. У цьому буде розбиратися СБУ.

До слова, в серпні Байрак, яка зустріла війну в Одесі, втекла в Росію. Там вона проводила час з російськими акторами-путіністами і навіть почала роботу над новим серіалом, який транслюватимуть на росТБ.

Нагадаємо, раніше відомий актор висловився про втечу Оксани Байрак. За словами Задніпровського, Байрак в Росії відчуває себе хоч кимось.

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