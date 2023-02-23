Примітно, що це сталося після того, як Дженнер намагалася висміювати Гомес.

Відома співачка Селена Гомес обійшла модель Кайлі Дженнер за кількістю підписників в Instagram. Тепер сестра Кім Кардашян не може похвалитися тим, що є королевою соціальних мереж.

Так, у Гомес вже понад 381 мільйона підписників, а у Дженнер - 380 млн. Зірки поки що не коментували подію, однак користувачі мережі вже вітають співачку, яка зовсім недавно скаржилася на токсичність Instagram.

Гомес розповідала, що вона не веде свою сторінку в Instagram. Вона відправляє фото і дописи своєму помічнику, а він все публікує. Так співачка намагається захистити себе від токсичного впливу користувачів, які часто критикують її зовнішність. Примітно, що Гомес обігнала Дженнер за популярністю в Instagram після того, як модель намагалася принизити співачку. У мережі вже жартують, що модель наздогнала карма.

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Скандал між Гомес і Дженнер

Не так давно сестра Кардашьян відкрито провокувала співачку на конфлікт. Мало того, до своїх провокація Дженнер залучили Хейлі Бібер - дружину колишнього хлопця Гомес Джастіна Бібера.

Так, співачка опублікувала відео, в якому розповіла, що у неї стався "неприємний інцидент" - вона переборщила з ламінуванням брів. Буквально через кілька годин Дженнер розмістила фото, на якому показала свої брови і написала "Це був інцидент?". Мало того, після цього вона опублікувала фото з Хейлі Бібер, яка теж показувала свої брови.

Судячи з усього, Так Дженнер і її подруга хотіли висміяти Гомес. Однак після хвилі критики сестрі Кардашьян довелося вибачатися. Вона написала, що не намагалася зачепити Гомес і нібито навіть не знала про її "інцидент" з бровами.

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