Актор став одним з двох підозрюваних у справі.

Суд у Москві заарештував актора серіалу "Слово пацана. Кров на асфальті" Сергія Базанова. Його звинувачують у вбивстві бізнесмена.

Як повідомляє "Агентство "Москва", йдеться про вбивство підприємця Олександра Дзабієва. Воно було скоєно ще в 2011 році.

Джерело видання каже, що актор серіалу "Слово пацана. Кров на асфальті" став одним з двох підозрюваних у справі. Кого ще звинувачують у вбивстві – невідомо.

"12 років тому четверо невідомих напали на Дзабієва у Великому Полуярославському провулку і спробували вихопити у нього сумку з $900 тисячами. Підприємець чинив опір, але нападники поранили його в голову з пістолета, після чого викрали гроші і зникли", – пише видання

Бізнесмена госпіталізували, проте він помер. Автомобіль, на якому пересувалися нападники, пізніше знайшли неподалік від місця злочину.

Серіал "Слово пацана"

У Росії отримав велику популярність серіал "Слово пацана". Дивляться його і в Україні. Український режисер Любомир Левицький закликав серіал ігнорувати. В іншому випадку не зрозуміло, за що гинуть українські військові. Сам перегляд російських серіалів українцями він назвав великою трагедією.

Водночас Міністерство культури та інформаційної політики прокоментувало популярність російського серіалу "Слово пацана" в Україні, наголосивши, що він містить ворожу пропаганду, побут якої в нашій країні в умовах війни неприпустимий. Мінкульт "банить" сервіси, де українці дивляться серіал.

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