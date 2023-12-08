У Міністерстві закликали вибирати український контент, а не російський.

Міністерство культури та інформаційної політики прокоментувало популярність російського серіалу "Слово пацана" в Україні.

Як йдеться в заяві прес-служби, захист України покладено не тільки на ЗСУ, а й на кожну людину. Всі, хто вибирає український контент, а не російський, також чинить опір ворогові.

"В українському інтернет-просторі, зокрема серед підлітків, поширюється серіал російського виробництва, який прямо поширює насильство, кримінал і естетику, притаманну країні-агресорці. Він містить ворожу пропаганду, побутування якої в Україні в умовах війни неприпустимо", - йдеться в заяві Мінкульту на сторінці в Facebook.

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Відзначається, що російський контент не транслюється на офіційних українських платформах, тому знайти його можна на піратських і російських ресурсах, які є незаконними діями. Вже 22 таких медіасервіси включені до переліку тих, які не можуть транслюватися в Україні.

"Для інформаційної безпеки нашої держави важливо припинити поширення російського контенту через піратські та офіційні платформи ворога, щоб запобігти впливу російських інформаційно-психологічних операцій на українців, а особливо підлітків", - додала прес-служба.

Водночас блогери, як йдеться у заяві, продовжують просування ворожого контенту, свідомо чи несвідомо, підіграють окупантам. Адже споживаючи і поширюючи продукт, вироблений державою-агресором, вони побічно долучаються до фінансування армії Росії. Тому через просування культури ворога гинуть наші люди - і військові, і цивільні.

"Закликаємо лідерів думок і кожного громадянина України усвідомлено ухвалити рішення і назавжди припинити споживання російського продукту. Ми повинні бути єдиними у своїй позиції. Пам'ятаємо, що, пускаючи російський контент в наш інформаційний простір, ми програємо. Наша велика перемога складається з невеликих виборів на користь України", - повідомила прес-служба Мінкульту.

Серіал "Слово пацана" - що відомо

Серіал "Слово пацана" про злочинні угруповання став популярним не тільки в Росії, але і в Україні. Більше того, саундрек серіалу "Пияла" очолив рейтинг найпопулярніших пісень в Україні від Apple Music.

Варто відзначити, що серіал "Слово пацана" калічить дітей. Психолог Катерина Клюшниченко каже, що після перегляду цього серіалу насильство може стати повсякденністю. Крім того, сцени з насильством можуть викликати ряд проблем у підлітків, в тому числі і з психікою.

Крім того, український режисер Любомир Левицький назвав перегляд російських серіалів великою трагедією. Він закликав ігнорувати "Слово пацана". В іншому випадку не зрозуміло, за що гинуть українські військові...

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