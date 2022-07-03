Андей Данилко, відомий багатьом завдяки своєму образу Вєрки Сердючки, похвалився фотографією татуювання. Тату зробила Єлизавета, сестра українського артиста Олексія Завгороднього (Positiff).
Так, у себе на стегні Ліза зобразила фото Вєрки Сердючки, яка зі сцени вигукує "Геть з України, москаль некрасівий".
Сердючка прокоментувала це смайликами у вигляді трьох червоних сердечок.
Зазначимо, у Олексія Завгороднього є рідна сестра. Ліза старша за свого брата всього на 10 хвилин, вони двійнята. За словами Позитива, його родичка - журналістка, працює також театральним критиком у Києві.
Слід зауважити, що батьки Лізи і Льоші - також творчі люди. Тато працював у театрі, а мама - артистка балету. Тому не дивно, що діти вирішили присвятити своє життя прекрасному.
Нагадаємо, в квітні цього року POSITIFF випустив перший сольний трек. Композиція, що отримала назву "Боже, яке кончене", присвячена росіянам.
Також УНІАН писав, що Позитив показав інтимні фото з Дорофєєвою. Після того як співачка підтвердила свій роман з Михайлом Кацуріним, питань про особисте життя більше не залишалося. Однак потім Олексій Завгородній показав неоднозначне фото з Надею.
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