Іменитий кулінар заговорив на тему відносин.

Відомий на всю Україну шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко рідко говорить про своє особисте життя. Зараз він наважився зізнатися, чому він не хоче одружуватися. Подробицями Клопотенко поділився в інтерв'ю програмі "Неймовірна правда про зірок".

Слід зазначити, що чоловікові зараз 36 років. Офіційно він холостяк. Клопотенко зізнається, що стосунки в класичному їх розумінні йому не потрібні - Євген - людина дуже творча, тому він хотів би створити "свій світ".

"Стосунки мене напружують. Це депресивна річ. У класичній родині я себе не бачу. Мені потрібен мій світ. Ну нібито зустрічаємося, у нас є діти, ми їх виховуємо, але при цьому ми не стаємо як дві половинки одного яблука, а ми як два яблука на одному дереві. Не хочу стандартних речей. Наприклад: "Чому ти не прийшов? Чому не подзвонив?" - прокоментував Клопотенко.

Особисте життя Євгена Клопотенка

Клопотенко не одружений, не має дітей. У своїх інтерв'ю він говорив, що є дівчата, з якими він спілкується, але тієї, з якою б він хотів будувати сім'ю, поки що немає.

Перше і найважливіше в його житті - це кар'єра, якій він присвячує весь свій вільний час. І успіхом заради кохання він поки що жертвувати не готовий.

Нагадаємо, Горбунов, Клопотенко, Цимбалюк та інші долучилися до вивчення української мови.

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