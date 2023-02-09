Знаменитість з'явилася на відкритті Тижня моди в Нью-Йорку в сміливому вбранні.

33-річна українська супермодель Аліна Байкова з'явилася на відкритті Тижня моди в Нью-Йорку в яскравому жовтому светрі з написом "Fuck You Putin". Відомо, що даний светр - родзинка нової колекції бренду Vip Luxury Edition.

Свій сміливий образ Аліна доповнила туфлями на підборах в колір прапора України, а також невеликим бежевим клатчем з різнобарвним принтом. Для виходу на червону доріжку Байкова зав'язала волосся в хвіст і зробила базовий макіяж.

Відзначимо, що це не перший випадок, коли модель Аліна Байкова з'являється на обговорюваних заходах з українською символікою. Дівчина робить це для того, щоб в черговий раз привернути увагу світової спільноти до того, що в Україні за наказом Путіна вбивають мирних жителів.

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Наприклад, влітку минулого року Байкова з'явилася на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю в напівпрозорій довгій сукні яскравого червоного кольору і з синьо-жовтою стрічкою в руках. До цього вона вийшла на червону доріжку в рожевій сукні і з синьо-жовтим значком.

Хто така Аліна Байкова

34-річна українська фотомодель і бізнесвумен родом з міста Кропивницький. Будувати свою кар'єру Аліна вирушила в США. Там вона вже більше 15 років дефілює по кращих подіумах.

Дівчина намагається допомагати своїй країні в такий непростий час, тому регулярно виходить на червону доріжку з символікою рідної країни.

Нагадаємо, "Міс Україна Всесвіт" розкрила подробиці конфлікту з росіянкою.

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