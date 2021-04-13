Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду розпочав слухання за позовом дружини народного депутата від "Опозиційної платформи - за життя" Віктора Медведчука Оксани Марченко до президента України Володимира Зеленського щодо персональних санкцій, запроваджених проти неї.
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Як передає кореспондент УНІАН, цим позовом вона оскаржує указ президента від 19 лютого.
У ході засідання адвокат Марченко Сергій Ріпа заявив клопотання про залучення до справи як третіх осіб Раду національної безпеки і оборони та Службу безпеки України. Суд задовольнив це клопотання та оголосив перерву до 14:00 24 травня.
Адвокат не аргументував свою позицію про нібито незаконність указу президента. Він зазначив, що Марченко - громадянка України, і санкції проти неї не можуть бути застосовані, та додав, що більш детально аргументує свою позицію у суді під час наступного засідання.
Санкції проти Марченко
19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції застосовані до Медведчука і Марченко. Санкції накладаються на все майно і активи, що знаходяться в розпорядженні Медведчука і його дружини.
Того ж дня Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО.
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