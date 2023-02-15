Спочатку "дружині окупанта" видали за смерть чоловіка шубу, але потім передумали.

Зірка "Кварталу" Юрій Великий, якого називають "двійником" президента України Володимира Зеленського за його пародії, посміявся з дружин російських окупантів.

Гуморист не зміг залишитися осторонь і пожартував про недавню ситуацію, коли в РФ заявили, що дружинам ліквідованих військових нібито видали шуби. Пародію Великий вже опублікував на своєму YouTube-каналі.

"Нещодавно в інтернеті з'явився запис, на якому кілька жінок (більшість з яких швидше за все масовка), стоячи на вулиці і тримаючи перед собою шуби, хором, на камеру, дякують якомусь незрозумілому комітету за такі цінні подарунки, і радісно стверджують, що навіть не думали, що у них "буде така можливість" коли-небудь отримати ці дорогі хутряні вироби. Що цікаво, шуби відразу після зйомки у них забрали, пояснивши це тим, що вони поганої якості, і скоро їм видадуть нові, більш якісні. Що тут за підсумком можна сказати... "Шуби - це не тільки цінне хутро, але і 3-4 кілограми локшини на вуха...",- зазначено в описі до пародії.

На відео Великий, в образі росіянки, спочатку дякує за шубу, проте незабаром виявляється, що дружинам окупантів передумали видавати хутряні вироби. Спочатку "планка" знижується до куртки, потім до светра, ну а в фіналі дружині рашиста доводиться дякувати за шкарпетки.

Історія з шубами для дружин окупантів - з чого все почалося

Нагадаємо, 8 лютого стало відомо, що матерям загиблих в "ДНР" бойовиків роздали шуби за загибель "синочків". Жінки встали в ряд і подякували місцевій владі за "несподівану допомогу".

Однак незабаром виявилося, що матерів і вдів "зажмурених" бойовиків феєрично обдурили шубами. Після зйомок "подарунки" швидко відібрали.

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