Після зйомок "подарунки" швидко відібрали.

Вдів та матерів загиблих бойовиків самопроголошеної "ДНР" потішили шубами, але після PR-акції забрали "подарунки".

Як повідомляє Телеграм-канал Pravda Gerashchenko з посиланням на коментар однієї з обдурених жінок, шуби представники так званої "влади" привезли, "подарували" для картинки, а потім відібрали.

За словами однієї з жінок, щонайменше три шуби на її очах відібрали. Доля шуб жінок, які встигли з "подарунками" втекти швидше, їй невідома.

Відео дня

"Обіцяли потім дати другі, типу ці неякісні, і вони замінять на інші - більш високої якості. Але ось у чому справа: на наші дзвінки не відповідали цілий день, а потім все ж сказали, що вийшла помилка. Шуби помилково нам видали. Вони були призначені для інших жінок. Така ось історія. Маю підозри, що вони ці шуби просто передають з рук в руки і знімають про це відео", - розповіла обурена жінка.

Шуби за "синочків"

Нагадаємо, що вдовам та матерям загиблих солдатів з самопроголошеної "ДНР" місцева влада пожертвувала 21 шубу за заслуги їхніх "синочків" на фронті.

Пізніше в мережі розійшлося відео з вдячністю мам загиблих солдатів з "ДНР". Жінки встали, щоб сказати "дякую" місцевій владі за нові шуби.

"Ми сьогодні отримали несподівано таку допомогу, дуже вдячні вам. Тут зібралися сім'ї загиблих військовослужбовців. Ну правда, спасибі вам велике від чистого серця!", - заявили щасливі жінки.

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