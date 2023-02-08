Жінки встали в ряд й подякували місцевій владі за "несподівану допомогу".

Вдовам загиблих солдатів з самопроголошеної "ДНР" місцева влада пожертвувала 21 шубу за заслуги їхніх "синочків" на фронті.

Про відповідну "нагороду" розповів соратник колишнього ватажка проросійських бойовиків "ДНР" Гіркіна Євген Скрипник. Він відзвітував про "подарунки" жінкам, які втратили чоловіків у російсько-українській війні.

Пізніше в мережі розійшлося відео з вдячністю мам загиблих солдатів з "ДНР". Жінки встали, щоб сказати""спасибі" місцевій владі за нові шуби.

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"Ми сьогодні отримали несподівано таку допомогу, дуже вдячні вам. Тут зібралися сім'ї загиблих військовослужбовців. Ну правда, спасибі вам велике від чистого серця!",- заявили вони.

Подарунки російської влади за смерть окупантів

На цей час родичі загиблих на війні з Україною росіян активно отримують подарунки з боку місцевої влади, щоб зайвий раз не засмучуватися через смерть рідних дітей та близьких.

Нещодавно вдова загиблого майора РФ розв'язала справжню війну з його матір'ю за право отримати компенсацію з боку місцевої влади.

Також в Підмосков'ї сім'ям мобілізованих солдатів подарували по 10 кг картоплі та моркви. Їхні родичі були дуже щасливі нечуваним рівнем підтримки з боку влади РФ.

Тим часом лідер РФ Володимир Путін активно роздає посмертні нагороди загиблим "героям". Він нагородив званням російського попа-агента ФСБ Васильєва за вбивство українців.

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