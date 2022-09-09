Капелюхи королеви Єлизавети завжди вибиралися з урахуванням деталей події, яку збиралася відвідати монарх.

Особливу нішу в гардеробі королеви Єлизавети II займали капелюшки. Вони, як і вбрання, вибиралися з урахуванням всіх деталей події, яку збиралася відвідати монарх.

Взагалі, члени королівської сім'ї зазвичай стримані і вкрай рідко висловлюють свою думку щодо подій, проте дещо можуть сказати за допомогою своїх нарядів. Цим правом частому користувалася королева Єлизавета. Кожна деталь її облачення мала своє значення.

Капелюхи, яких у королеви Єлизавети була незліченна кількість, також передавали послання. Наприклад, королева знала, що її шанувальники на заходи з її участю приїжджають здалеку і, щоб допомогти їм побачити себе, королева одягала яскраві капелюшки.

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До кожної події потрібен особливий капелюх і його приховані послання потім розгадують журналісти і шанувальники Єлизавети. За кольором капелюха, наприклад, англійці визначали настрій улюбленої королеви. Перед кожною появою Єлизавети на публіці букмекери приймали ставки на колір її капелюшка, а співробітники Букінгемського палацу до останнього тримали цю інформацію в секреті.

У 2017 році, наприклад, королева одягла синій капелюх з жовтими квітами напередодні Брекзіту. Синій і жовтий - це кольори прапора Євросоюзу. Багато хто подумав, що таким чином королева висловилася проти виходу Великобританії з ЄС.

З початку пандемії COVID-19 британську королеву не раз бачили в нарядах синього відтінку. З початку 2020 року синій використовувався як символ солідарності з медичними працівниками, які борються з безпрецедентною пандемією. Веселка стала символом надії. З початку весни королева періодично з'являлася на публіці в райдужних нарядах.

Монарха вкрай рідко можна було зустріти в нарядах нейтральних кольорів. Вона завжди з'являлась в яскраво-жовтому, рожевому, зеленому та інших соковитих тонах.

Чи було приховане послання в яскравих кольорах, точно не ясно, але біограф королеви Єлизавети Роберт Хардман дав цьому досить просте пояснення - Єлизавета II хоче виділятися з натовпу: "Я не можу носити бежевий, тому що так ніхто не зрозуміє, хто я", - одного разу сказала Королева.

Нагадаємо, що у королеви Британії з'явився капелюх від українського дизайнера Руслана Багінського. Королева Великобританії прийняла такий подарунок, хоч це велика рідкість. Капелюх прибув до Британії на День Незалежності України на знак подяки за підтримку і допомогу українському народові.

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