Син українського хореографа Григорія Чапкіса Грег назвав причину смерті свого батька.
Про це пише ТСН.
За словами Грега, танцюрист пішов з життя через вік. Він планує прилетіти на похорон.
"О 22 з чимось. Ми всі все ще шоковані. Помер, бо старенький. 92 роки людині, все почало відмовляти. Він тримався добре. Він старенький, це муки", - сказав Грег Чапкіс.
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"Ще не визначилися, що і як. Там сестра з ним поруч зараз. Дружина Міла була поруч, допомагала весь цей час. Вона молодець", - відзначив син хореографа.
Госпіталізація Чапкіса: що відомо
- У грудні 2020 року Чапкіс був госпіталізований до лікарні з двосторонньою пневмонією.
- 29 грудня син Чапкіса повідомив, що батька виписали додому. Проте вже 6 січня він повідомив, що хореографа знову госпіталізували.
- У коментарі журналістам сам Чапкіс розповів, що лікарі визнали його стан небезпечним і направили на лікування в "Феофанію".
У лютому він знову потрапив до реанімації. У хореографа скувало спину і ноги.
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