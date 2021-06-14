Видатний танцюрист помер 13 червня.

Син українського хореографа Григорія Чапкіса Грег назвав причину смерті свого батька.

Про це пише ТСН.

За словами Грега, танцюрист пішов з життя через вік. Він планує прилетіти на похорон.

"О 22 з чимось. Ми всі все ще шоковані. Помер, бо старенький. 92 роки людині, все почало відмовляти. Він тримався добре. Він старенький, це муки", - сказав Грег Чапкіс.

Читайте такожВ Україну не пропустили російську акторку (фото)В останні дні поруч з Григорієм була його донька Лілія та дружина Міла.

"Ще не визначилися, що і як. Там сестра з ним поруч зараз. Дружина Міла була поруч, допомагала весь цей час. Вона молодець", - відзначив син хореографа.

Госпіталізація Чапкіса: що відомо

У грудні 2020 року Чапкіс був госпіталізований до лікарні з двосторонньою пневмонією.

29 грудня син Чапкіса повідомив, що батька виписали додому. Проте вже 6 січня він повідомив, що хореографа знову госпіталізували.

У коментарі журналістам сам Чапкіс розповів, що лікарі визнали його стан небезпечним і направили на лікування в "Феофанію".

У лютому він знову потрапив до реанімації. У хореографа скувало спину і ноги.

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Автор: Людмила Жерновська