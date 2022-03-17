Співачка присвятила росіянам вірш.

Українська співачка Ірина Білик написала вірш, який присвятила матерям російських солдатів, які прийшли в нашу країну воювати.

Також вона звернулася до самих окупантів і зазначила, що вони будуть горіти в пеклі за вбивства мирних громадян, за дітей, за військових і за весь той колапс, який вони влаштували в Україні.

"Я постарела лет на 100….

Идёт война, летают пули

Их не спасёт уже ничто

Их всех жестоко обманули

Им рассказали, что у нас

Страна врагов и наркоманов…

Себя вы видели хоть раз?!

Смотрелись в дно своих стаканов?!

Мальчишки наши защищать

Пошли родную Украину

Увидеть мне б рашиста мать

Сказать ей: сын твой мать - скотина!

Зверьё и то в лесу добрей,

Спасают их законы стаи...

А вы, как орки у дверей...

Детей и мам поубивали...

Я не прощу тебе, рашист,

Сожжённый дом,

Где жили люди...

Гореть тебе в аду огнем!!!

А я…как сказала - так и будет".

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