Українська співачка Ірина Білик написала вірш, який присвятила матерям російських солдатів, які прийшли в нашу країну воювати.
Також вона звернулася до самих окупантів і зазначила, що вони будуть горіти в пеклі за вбивства мирних громадян, за дітей, за військових і за весь той колапс, який вони влаштували в Україні.
"Я постарела лет на 100….
Идёт война, летают пули
Их не спасёт уже ничто
Их всех жестоко обманули
Им рассказали, что у нас
Страна врагов и наркоманов…
Себя вы видели хоть раз?!
Смотрелись в дно своих стаканов?!
Мальчишки наши защищать
Пошли родную Украину
Увидеть мне б рашиста мать
Сказать ей: сын твой мать - скотина!
Зверьё и то в лесу добрей,
Спасают их законы стаи...
А вы, как орки у дверей...
Детей и мам поубивали...
Я не прощу тебе, рашист,
Сожжённый дом,
Где жили люди...
Гореть тебе в аду огнем!!!
А я…как сказала - так и будет".