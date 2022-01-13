Принцу Ендрю не вдалося уникнути позову.

Син британської королеви Єлизавети II принц Ендрю може постати перед судом у справі про сексуальне насильство у США.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Цивільний позов проти члена королівської сім’ї американка Вірджинія Джуфре. Жінка стверджує, що ще неповнолітньою стала жертвою впливового педофіла і мільярдера Джефрі Епштейна, який змушував її надавати сексуальні послуги своїм знайомим, серед яких був і принц Ендрю.

Читайте такожМеган Маркл рветься, а принц Гаррі боїться: ЗМІ розповіли про нові суперечки париДжуфре заявила, що син Єлизавети II зґвалтував її кілька разів. Водночас сам принц Ендрю усі звинувачення заперечує. За його словами, він зовсім не пам’ятає жінку, хоча в них є спільне фото.

Справу розглядатимуть у Нью-Йорку восени. Принц може постати перед судом, якщо не зможе домовитися з позивачкою про врегулювання.

Як повідомляв УНІАН, синові королеви Єлизавети II принцу Ендрю загрожує ще один судовий позов. Цього разу герцога Йоркського в сексуальних домаганнях звинуватила 43-річна колишня помічниця скандального фінансиста Джеффрі Епштейна Джоанна Шоберг.

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