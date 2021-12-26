Чоловік з ножем прокрався на територію замку королеви Великобританії. Можливий зловмисник затриманий правоохоронцями.
Про це повідомляє ВВС.
19-річний чоловік з невідомих мотивів з ножем проник на територію замку, але в будівлю потрапити він не встиг. У момент інциденту королева Єлизавета II святкувала Різдво з сім'єю. Правоохоронці попередили членів королівської сім'ї про небезпеку.
Затриманим виявився 19-річний житель Саутгемптона. Наразі мотиви чоловіка не відомі.
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25 грудня королева Великобританії виступила з щорічним різдвяним зверненням. Вона згадала про свого чоловіка принца Філіпа, який помер 9 квітня цього року. Попри те, що цього року "не буде одного знайомого сміху", королева заявила, що Різдво в королівській родині буде радісним.