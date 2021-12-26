Затриманим виявився 19-річний житель Саутгемптона

Чоловік з ножем прокрався на територію замку королеви Великобританії. Можливий зловмисник затриманий правоохоронцями.

Про це повідомляє ВВС.

19-річний чоловік з невідомих мотивів з ножем проник на територію замку, але в будівлю потрапити він не встиг. У момент інциденту королева Єлизавета II святкувала Різдво з сім'єю. Правоохоронці попередили членів королівської сім'ї про небезпеку.

Затриманим виявився 19-річний житель Саутгемптона. Наразі мотиви чоловіка не відомі.

Читайте такожПапа Римський закликав не допустити поширення "метастаз конфлікту" в УкраїніЯк раніше повідомляв УНІАН, королева Єлизавета II через поширення штаму коронавірусу "Омікрон" відмовилася від святкування Різдва у своєму маєтку у Сандгрингеме.

25 грудня королева Великобританії виступила з щорічним різдвяним зверненням. Вона згадала про свого чоловіка принца Філіпа, який помер 9 квітня цього року. Попри те, що цього року "не буде одного знайомого сміху", королева заявила, що Різдво в королівській родині буде радісним.

Вас також можуть зацікавити новини: