20-річний Архип Глушко вже намітив переїзд за кордон. Бігти планує разом зі своєю нареченою.

Син співачки Наташі Корольової, яка народилася в Україні, але цинічно мовчить про війну, готує втечу з Росії. 20-річний Архип Глушко планує відправитися в США разом зі своєю нареченою. Про це пишуть росЗМІ.

Відомо, що навесні 2023 року син Корольової і Тарзана закінчує університет, після чого переїжджає. Не виключено, що таким чином юнак намагається "відкосити" від військової служби.

"Швидше за все, піду в магістратуру, але є такі плани, що в іншій країні", - цитує видання Архипа Глушко.

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У США у хлопця живе бабуся по маминій лінії - Людмила Поривай. До слова, вона публічно підтримала Україну, через що, ймовірно, у неї стався конфлікт із зятем.

Наташа Корольова і Тарзан про війну в Україні

Киянка Наташа Корольова після 24 лютого цинічно мовчить про війну в рідній країні. А ось її чоловік-стриптизер не приховує, що підтримує політику Путіна. Він неодноразово висловлювався про те, що готовий піти воювати. Сама Наташа говорила, що якщо буде така необхідність, то відпустить "захисника" на фронт.

Нагадаємо, нещодавно Королева потрапила в скандал. Під час виступу зірка з'явилася на сцені в наряді кольору прапора України. Через жовтий зрадниці довелося виправдуватися. Співачка запевнила, що жовтий фон - це просто полотно для шоу, а не прапор якоїсь країни.

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