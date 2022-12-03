Цього року українці самі голосували за членів журі.

Нещодавно стало відомо, хто з українських артистів увійде до складу журі на Нацвідбір Євробачення-2023. Серед фаворитів опинилися лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, фронтвумен гурту The HАRDKISS Юлія Саніна та переможниця Євробачення-2016 Джамала.

Попри те, що за членів журі голосували самі українці, після оголошення результатів вони влаштували бунт у мережі. Більшість з них не розуміє, чому, наприклад, Тополя опинився в складі журі, якщо він не має жодного стосунку до конкурсу.

Українська співачка, фіналістка Нацвіброву на Євробачення-2023 Марина Круть відповіла, чи чесним був вибір:

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"Мені подобається переважна більшість журі, які будуть в цьому році. Особисто я не голосувала за них, адже знаю, що насправді на цьому конкурсі переважну більшість має сила людей, які голосували, і для мене це в пріоритеті. Я знаю, що завжди так було, є і буде. Кого люди оберуть - той і буде".

Також вона розповіла, чи стикалась на Нацвідборі з корупцією та кумівством, адже деякі з учасників саме у цьому звинувачували конкурс.

"У мене немає ні грошей, ні кумів. Тому я нічого не знаю про це. Як я вже казала, люди все ж таки мають більшу силу над журі", - додала співачка.

Нагадаємо, фіналістка Нацвідбору на Євробачення-2023 Марина Круть в інтерв'ю УНІАН розповіла, чи бачить серед інших фіналістів конкурентів, чому друга поспіль перемога на Євробаченні для України наразі надважлива, та чи може війна вплинути на результати.

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