Навроцька оприлюднила листування зі Єгоровою у соцмережах.

Акторка та ведуча Сніжана Єгорова, яка публічно підтримала президента РФ Володимира Путіна, природньо, отримала шквал критики від відомих українців.

Одна з тих, хто відреагував на дії Єгорової, - письменниця і дизайнер Ольга Навроцька.

Під постом ведучої Навроцька запитала її, чи не зійшла вона з розуму з такими заявами про підтримку президента Росії. Коментар Навроцької зібрав 3,4 тисячі лайків.

"Снежа, ти еб...нулася?"- написала Ольга.

Пізніше Навроцька вже на своїй сторінці в Facebook написала свою думку щодо ситуації і зазначила, що вона не буде посилати промінчики добра неадекватам, натякаючи на Єгорову.

"Я вчора нормально так поматюкалась в соцмережах, спочатку у Собчак в інсті, потім під гарячу руку попалася Єгорова, зрозуміло, це мало що поміняє, але зате від душі). Зараз взагалі час такий, що без мату нікуди. Толерантність і всяке таке у мене вичерпалися. Я не буду удавати, що я вище цього і відправляти всім мудакам "промінчики добра". Мої промінчики добра я буду направляти тільки своїм адекватним друзям і патріотам моєї країни. Вас я люблю, і з вами мені не страшно", - написала вона.

Але і на цьому історія не закінчилася. Єгорова написала особисте повідомлення Навроцькій, в якому докорила її за те, що у неї немає дітей, а краса у неї "марна". Дизайнерка опублікувала скріншот листування в Facebook.

Нагадаємо, як писав УНІАН, старша дочка Сніжани Єгорової телеведуча Стася Ровінська відреагувала на слова матері про підтримку Путіна.

"Це історія, яку не хочеться згадувати. Для мене це дуже болюче. Але історія ця скоріше не тільки про мене, а й про інших українців, у яких в сім’ях виникають подібні ситуації в стосунках", - сказала Ровінська.

Нагадаємо, Єгорова публічно зізналася в тому, що підтримує політику президента РФ Володимира Путіна.