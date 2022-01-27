Ведуча "Твій день" Стася Ровінська сьогодні у прямому ефірі емоційно прокоментувала провокаційний пост своєї мами, акторки Сніжани Єгорової.

Вчора, 26 січня, акторка та ведуча Сніжана Єгорова опублікувала пост у Фейсбук, у якому написала, що підтримує країну-агресора Росію на чолі з Володимиром Путіним та засуджує дії України. Цей пост викликав резонанс у соцмережі та в українських ЗМІ.

Телеведуча Стася Ровінська, старша донька Сніжани Єгорової, змушена була висловити свою думку з цього приводу, та опублікувала пост-реакцію у соцмережі.

А наступного дня у прямому ефірі "Твій день" на 1+1 висловила свою позицію.

"Це історія, яку не хочеться згадувати. Для мене це дуже болюче. Але історія ця скоріше не тільки про мене, а й про інших українців, у яких в сім’ях виникають подібні ситуації в стосунках", - сказала Ровінська.

Колега Ровінської Костянтин Грубич підтримав її в ефірі, та розповів, що і в його родині виникла така ситуація – він не спілкується з двоюрідними братами з Луганщини саме через різні категоричні політичні позиції.

Читайте такожВідомій українській актрисі зробили операцію на серці"Я б ніколи не написала чи не сказала публічно того, що може дискредитувати мою маму, якою б вона не була. Все одно вона залишається моєю мамою. Але вчора трапилася історія, яка, як мені здається, дуже показова. Мене зрозуміють інші мами. Я сама мама трьох дітей. Вчора, забираючи свого сина з садочку, тато однієї дитини сказав мені: "Ви ще не в Росії? Чого ще не поїхали?". Я навіть спочатку його не зрозуміла. А потім вихователька сказала: "Може ви не будете водити свого сина до садочка поки все не минеться?", - сказала Ровінська.

"Я – не моя мама. У мене є своя родина – мій чоловік, мої власні діти. І я несу за них відповідальність. Ми всі живемо тут. І я не хочу, аби вони чогось боялися. Ми підтримуємо Україну всі роки, поки триває війна. Я мусила зробити цей пост, аби захистити їх. І вголос чітко сказати про мою і нашу позицію. Дякую за підтримку друзям і колегам. Хай буде мир в Україні!", - заявила у прямому ефірі "Твій день" Стася Ровінська, ледь стримуючи сльози.

Крім того, Стася Ровіньска взяла участь у флешмобі в Інстаграм та Фейсбук та додала до свого фото на аватарці прапор України.

Нагадаємо, телеведуча Сніжана Єгорова зробила скандальну заяву. Вона публічно зізналася в тому, що підтримує політику президента РФ Володимира Путіна.

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