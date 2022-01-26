Телеведуча радить українцям дивитися проросійські пропагандистські програми, називаючи їх "таблеткою від божевілля".

Телеведуча Сніжана Єгорова зробила скандальну заяву. Вона публічно зізналася в тому, що підтримує політику президента РФ Володимира Путіна.

Своєю заявою Єгорова поділилася в Facebook.

Ведуча прикріпила посилання на пропагандистське шоу, яке нібито розкриває "всесвітні обмани США". Звичайно ж, там найпозитивнішою персоною показаний Путін. Єгоровій, судячи з усього, це відео дуже сподобалося.

"Я підтримую Володимира Путіна!!! І нехай ця таблетка від божевілля очистить ваш мозок від темної сторони свідомості!!! Дивіться, як акт екзорцизму!!! Якщо не хочете, щоб в пекло перетворився ваш будинок!!!",- написала ведуча.

У коментарях українці критикують скандальну заяву Єгорової. Багато також відзначають, що якщо ведучій так подобається Путін, то їй варто переїжджати у РФ.

Читайте також"Ні" за відмову говорити російською: в Києві IT-спеціаліст не отримав роботу через мову (відео)На своїй сторінці Єгорова також активно критикує українських політиків і часто пише про те, що виступає проти Зеленського і Євросоюзу.

Нагадаємо, в січні минулого року скандальна Єгорова відзначилася провокаційною жартом про українську мову.

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