Телеведуча Сніжана Єгорова зробила скандальну заяву. Вона публічно зізналася в тому, що підтримує політику президента РФ Володимира Путіна.
Своєю заявою Єгорова поділилася в Facebook.
Ведуча прикріпила посилання на пропагандистське шоу, яке нібито розкриває "всесвітні обмани США". Звичайно ж, там найпозитивнішою персоною показаний Путін. Єгоровій, судячи з усього, це відео дуже сподобалося.
"Я підтримую Володимира Путіна!!! І нехай ця таблетка від божевілля очистить ваш мозок від темної сторони свідомості!!! Дивіться, як акт екзорцизму!!! Якщо не хочете, щоб в пекло перетворився ваш будинок!!!",- написала ведуча.
У коментарях українці критикують скандальну заяву Єгорової. Багато також відзначають, що якщо ведучій так подобається Путін, то їй варто переїжджати у РФ.
Читайте також"Ні" за відмову говорити російською: в Києві IT-спеціаліст не отримав роботу через мову (відео)На своїй сторінці Єгорова також активно критикує українських політиків і часто пише про те, що виступає проти Зеленського і Євросоюзу.
Нагадаємо, в січні минулого року скандальна Єгорова відзначилася провокаційною жартом про українську мову.
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