Вона нещодавно повідомила про те, що її новий коханий зробив їй пропозицію.

Відома українська блогерка Софія Стужук повідомила про те, що чекає дитину. Це її четверта вагітність. Батьком дитини є її наречений Антон з Риги. Він - бізнесмен. Нещодавно Антон зробив Софії пропозицію на тлі Ейфелевої вежі. Про поповнення Стужук повідомила у своєму Instagram-блозі.

"Ми помножили нашу любов. У нас буде наше чудове продовження. Я вагітна 4-ю дитиною. А загалом у нас буде 5 на сім'ю. Ух, я вас новиною за новиною дивую. Але я тепер хоч зрозуміла, чому Антон говорив не розповідати, поки час не прийде", - поділилася Софія.

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Блогерка опублікувала фото з коханим. В руках вона тримає знімок УЗД дитини. Стужук одягнена в чорне плаття, яке ідеально підкреслює її вагітний животик.

Перший шлюб Софії Стужук

У жовтні 2020 року помер Дмитро Стужук - перший чоловік Софії. Пара якраз подала на розлучення і чекала завершення шлюборозлучного процесу. Як сама блогерша повідомила пресі, серце чоловіка не витримало ускладнень від коронавірусу.

Цікаво, що раніше і Дмитро, і сама Софія розповідали у себе в блогах про те, що в коронавірус вони не вірять.

Після смерті чоловіка Стужук кардинально змінилася - зробила пластичну операцію, збільшила груди, знайшла нового коханого.

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