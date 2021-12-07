За словами хореографа, у неї не повертається шия.

Український хореограф Ілона Гвоздьова, яка оскандалилася своїми негативними коментарями на адресу учасників "Танців з зірками", поскаржилася на болі в спині.

За словами танцівниці, у неї сталося обмеження між лопатками. Тепер вона не може повертати головою і піднімати руки.

"Найприкріше, що це сталося не на занятті. Я просто встала з ліжка і привіт. Чи то професійна старість, чи то пора на спокій", - розповіла Ілона.

Також Гвоздьова попросила шанувальників допомогти їй знайти хорошого остеопата або масажиста, бо їй складно терпіти біль.

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова прокоментувала свої різкі висловлювання на адресу учасників "Танців з зірками".

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Автор: Діана Могилєвич