Гвоздьова поскаржилася на біль у спині / instagram.com/ilonagvozdeva

Український хореограф Ілона Гвоздьова, яка оскандалилася своїми негативними коментарями на адресу учасників "Танців з зірками", поскаржилася на болі в спині.

За словами танцівниці, у неї сталося обмеження між лопатками. Тепер вона не може повертати головою і піднімати руки. 

Скріншот Instagram

"Найприкріше, що це сталося не на занятті. Я просто встала з ліжка і привіт. Чи то професійна старість, чи то пора на спокій", - розповіла Ілона.

Також Гвоздьова попросила шанувальників допомогти їй знайти хорошого остеопата або масажиста, бо їй складно терпіти біль.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова прокоментувала свої різкі висловлювання на адресу учасників "Танців з зірками".

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Автор: Діана Могилєвич