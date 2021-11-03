Нагадаємо, нещодавно танцівниця публічно посварилася з учасником "Танців з зірками" MELOVIN.

Український хореограф Ілона Гвоздьова не боїться втратити роботу на телебаченні через свої різкі висловлювання на адресу учасників шоу "Танці з зірками".

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте такожMELOVIN вразив мережу зізнанням: "Люблю""Вчора мені поставили запитання, чи не боюся я втратити роботу на ТБ і місце в шоу-бізнесі через свої вільні погляди і висловлювання? Крім хвороби і смерті близьких, не боюся нічого", – заявила артистка.

Гвоздьова заявила, що ніколи не вважала себе великою зіркою і не хворіла на зіркову хворобу, але вважає себе професійною танцівницею з величезним досвідом роботи на ТБ.

"Завжди кажу правду, навіть якщо гірку, і завжди готова почути правду у відповідь", - зазначила Ілона.

Конфлікт між Гвоздьовою і MELOVIN

Все почалося з того, що Гвоздьову запросили четвертою суддею в шоу "Танці з зірками". Тоді вона розкритикувала партнерку MELOVIN Лізу Русину, назвавши її недостатньо універсальною.

Потім був словесний батл у соцмережах, після чого співак, його партнерка і Гвоздьова станцювали в тріо на шоу. Здавалося, ось воно, примирення. Але ні: пізніше були взаємні претензії: Гвоздьова писала, що пара пропускала тренування і несерйозно до них ставилася. А Мел заявив, що Ілона "пробила дно людяності".

Пізніше Ілона зраділа вильоту пари Мела і Лізі Русіної з шоу "Танці з зірками".

Автор: Віолетта Орлова