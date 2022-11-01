Пара поки ніяк не коментує свої стосунки.

Український ведучий Слава Дьомін у новому випуску програми "Слава ПРО" натякнув, що українська співачка Аліна Гросу розлучилася зі своїм коханим, російським актором Романом Полянським.

Причиною для таких підозр стало те, що Гросу недавно потрапила в лікарню, і поруч з нею не було її коханого. Тоді дівчина буквально сказала, що їй навіть нікому компот зварити.

"Сторінка Полянського в Instagram закрита, Аліна нічого з ним не викладає. Від інтерв'ю вона відмовляється. Деякі шанувальники впевнені, що вони з Романом розлучилися. Чекаємо на офіційну інформацію", - сказав Дьомін.

Варто відзначити, що Аліна Гросу і Роман Полянський почали зустрічатися в 2019 році. Актор знімався в кліпах співачки, і навіть записав разом з нею кілька треків.

Нагадаємо, Аліна Гросу вийшла на зв'язок з шанувальниками і розповіла, що нещодавно їй зробили операцію. При цьому деталей хвороби вона не розкрила.

Вона зазначила, що хірурги робили їй операцію аж три з половиною години. Коли вона прийшла до тями після наркозу, зробила фото з лікарняного ліжка і поділилася ним в соцмережах.

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