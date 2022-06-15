Гуморист пообіцяв поговорити з українським телеведучим, як тільки буде до цього готовий.

Український телеведучий Слава Дьомін записує інтерв'ю з відомими людьми, проте нещодавно він сам став запрошеним гостем на YouTube-каналі у Аліни Доротюк. Ведуча запитала, чи були у Слави в планах герої серед когось із Росії, щоб показати другу точку зору.

"У мене було бажання записати тільки Макса Галкіна, який вже публічно висловив свою думку щодо війни в Україні. Я йому написав. Він мені відповів, що поки що не дає інтерв'ю і не готовий до цього. Але він сказав, що як тільки буде готовий, то обов'язково до мене повернеться. Не знаю, чи відмазка це...", - сказав Слава.

Також Дьомін розповів, що писав опальній Ані Лорак, яка близько року обіцяла дати йому інтерв'ю, але в підсумку цього не сталося.

Телеведучий уточнив, що попереджав її про майбутні питання про політику, і, скоріш за все, її ігнорування запрошення пов'язане саме з цим.

Нагадаємо, Слава Дьомін розповів, за що на нього образилася Ірина Білик.

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