Зірка поділилася, що їй стало погано. Лікарі поставили їй крапельницю, щоб стабілізувати стан.

Українська співачка Слава Камінська у своєму блозі повідомила, що їй стало погано - зірка втратила свідомість. Подробиць ситуації артистка не розкривала, проте уточнила, що їй поставили крапельницю для стабілізації стану. Знаменитість натякнула, що це сталося через стрес.

"Славочка втратила свідомість. А що по стресу?"- повідомила Камінська.

Фотографії руки під крапельницею Слава опублікувала в Instagram-stores.

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Чим зараз займається Слава Камінська

Відзначимо, нещодавно екс-солістка групи "НеАнгели" повернулася в Україну з Нідерландів. Співачка вже встигла побувати в Києві та Харкові.

У жовтні 2022 року вона публічно поскандалила з Анною Трінчер та Позитивом, розкритикувавши їхню спільну пісню "Який ти козак". До цього Слава Камінська "накинулася" на екс-колегу Смеюху і назвавши її "тупою".

Нагадаємо, Слава Камінська безглуздо переспівала "Червону руту" і нарвалася на хейт.

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