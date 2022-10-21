Нещодавно екс-учасниця групи "НеАнгели" заявила, що ця композиція - "крінж-трек".

Нещодавно сольний виконавець Positiff випустив спільну з Анною Трінчер пісню під назвою "Який ти козак". Незважаючи на те, що вона миттєво почала набирати обертів і підкорила соціальні мережі, знайшлися і ті, кому вона не сподобалася.

Наприклад, колишня учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська заявила, що це "крінж-трек". Також вони обмінялися с Анною Трінчер не дуже приємними коментарями на адресу творчості один одного.

Positiff до такої критики ставиться досить спокійно і пояснив свою позицію.

"Я пам'ятаю, що у мене до цього вийшов дует з Настею Балог і він називався "Додому". І він вийшов в той самий день, коли вийшов, я так розумію, кліп і у Камінської, який називався "Додому" теж. Я думаю, що я щось наздоганяю її, якось до неї залажу", - припустив Positiff в програмі "Слава+Таня".

Також він відповів на закиди Слави на адресу того, що композиція нібито вийшла не дуже відповідною сучасним музичним трендам.

"Пісня не замислювалася як така, що потрібно читати текст і замислюватися над змістом, над глибоким змістом. Всі ми розуміємо функцію такого треку. Є треки, де ти дійсно вкладаєш якийсь сенс, а тут розважальна, дуже весела, підбадьорлива пісня для козаків і козачок. Там же все просто. Там мотив, зрозуміло, що там тексту... Там напевно довше грає програш. Це танцювальний трек", - прокоментував Positiff.

Анна Трінчер і Positiff - "Який ти козак": відео

Нагадаємо, Positiff розповів про свою нову любов.

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