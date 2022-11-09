Співачка шокувала публіку новою витівкою.

Українська співачка Слава Камінська переспівала легендарну пісню "Червона рута", яку виконує Софія Ротару, і нарвалася на хейт в мережі.

Так, артистка змінила слова в приспіві пісні композитора Володимира Івасюка, що не сподобалося її шанувальникам. На їхню думку, нова версія звучить недоречно і вульгарно.

Камінська замість слів "Ти призайся мені, звідки в тебе ці чари?" заспівала "Ти признайся мені, звідки в тебе цицяри?"

Відео дня

"Коли у мене все своє, а підплічники просто грали в хованки і сховалися в ліфчику", – підписала відео Камінська.

Реакція мережі на витівку Слави Камінської

"Х*рнею займаєтеся. Коли мільйони людей залишилися без даху над головою, а дітей тисячами крадуть, молодь України гине в окопах, то більше нічим зайнятися, крім...? До останніх ваших постів і слів не підбереш"

"Мабуть, вона взагалі з глузду з'їхала"

"Тупа курка"

"Війна подіяла? Маячню несе, або це щоб не забули?"

"Боже, яка маячня"

Нагадаємо, раніше Слава Камінська і зрадниця Ані Лорак обмінялися люб'язностями в мережі.

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