Колишні солістки дуету вже не вперше публічно з'ясовують стосунки.

Слава Камінська, яка нещодавно публічно поскандалила з Анною Трінчер, гнівно висловилася на адресу ще однієї знаменитості - своєї колишньої колеги Вікторії Смеюхи. Раніше артистки близько 15 років разом співали в дуеті "НеАнгели".

Зараз Камінська виклала фото Смеюхи у себе в Instagram-блозі і написала: "І не питай мене – ту бі ор нот ту бі".

Фото Вікторія Смеюха опублікувала спеціально до Дня захисників і захисниць України. На знімку вона позує в топі, який забарвлений в кольори російської військової форми. Судячи з усього, артистка не знала, що означає цей малюнок.

Відео дня

У сторіс Слава також запостила цю ж фотографію і додала: "Важко бути кежоал, коли ти лакшарі".

Реакція соцмереж

Шанувальники Смеюхи також розглянули принт армії окупантів і вказали зірці на це:

"Вона одягла топ з малюнком російської військової форми"

"Щось вона не ту армію підтримує. Це ж піксель русні"

"У Вікторії топ з орнаментом російського військового забарвлення?"

"Сподіваюся, наші захисники не побачать те, що на вас форма рашистів!"

"Топ кольору одягу російських орк*в"

Слава Камінська на цьому не зупинилася і опублікувала коротке відео, записане зі своєю донькою Лаурою. Дівчинка каже: "Мамо, Віка за Росію?", а її мама відповідає: "Віка просто тупа".

Нагадаємо, Слава Камінська висміяла нову пісню Анни Тринчер і Позитива.

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