Українська співачка Слава Камінська поскаржилася на те, що хтось із недоброзичливців розмістив її анкету на сайті ескорт-послуг, додавши її фотографію в купальнику.
При цьому зірка сприйняла цю новину з гумором. Примітно і те, що при створенні анкети недоброзичливець дав їй ім'я Злата.
"Ну, ок. Тоді поговоримо про наболіле... ну, чесно, прикро. Чому я Злата і де поділися мої сиськи на відосах інтимного характеру? Дуже оригінально. Могли б вже написати, що я транс, наприклад. Вже якась аура загадковості була б присутня. П.С: я вже нічому не дивуюся", - написала Камінська.
Шанувальники співачки залишили жартівливі коментарі до цього посту.
"Я відчувала, що ти заробляєш не піснями", "Ви заслужили більше переглядів, ніж 86", "Лакшері", "Скинь їм номер карти, нехай працюють", - пишуть фани.
Нагадаємо, раніше Камінська відповіла на цькування з приводу її виїзду з України під час війни.