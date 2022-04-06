Співачка сприйняла цю новину з гумором.

Українська співачка Слава Камінська поскаржилася на те, що хтось із недоброзичливців розмістив її анкету на сайті ескорт-послуг, додавши її фотографію в купальнику.

При цьому зірка сприйняла цю новину з гумором. Примітно і те, що при створенні анкети недоброзичливець дав їй ім'я Злата.

"Ну, ок. Тоді поговоримо про наболіле... ну, чесно, прикро. Чому я Злата і де поділися мої сиськи на відосах інтимного характеру? Дуже оригінально. Могли б вже написати, що я транс, наприклад. Вже якась аура загадковості була б присутня. П.С: я вже нічому не дивуюся", - написала Камінська.

Шанувальники співачки залишили жартівливі коментарі до цього посту.

"Я відчувала, що ти заробляєш не піснями", "Ви заслужили більше переглядів, ніж 86", "Лакшері", "Скинь їм номер карти, нехай працюють", - пишуть фани.

Нагадаємо, раніше Камінська відповіла на цькування з приводу її виїзду з України під час війни.

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