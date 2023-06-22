Вона сказала, що вимовила цю фразу зопалу.

Нещодавно українська співачка Слава Камінська потрапила в мовний скандал, захистивши російську мову. Через це на неї обрушилося багато хейту, тому вона заявила, що більше не повернеться на батьківщину.

Однак в інтерв'ю УНІАН знаменитість зазначила, що сказала це зопалу, бо їй було прикро за те, що її постійно хейтять в соціальних мережах.

"Я часто спілкуюся зі своїми підписниками і останнім часом нерідко стикаюся з хейтом. Мені стало прикро, і я написала це зопалу. Багато хто з нас зараз неврівноважений зі зрозумілих причин. І нехай мені 38, але всередині мене живе маленька дівчинка, якій іноді властиво ображатися", - сказала співачка.

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Вона додала, що їй боляче від того, що люди стали частіше лаятися:

"Так, я артистка, але перш за все я - людина. Якщо серйозно, мені дуже боляче від того, що ми все частіше лаємося одне з одним, під будь-яким приводом - і в тому числі на мовному грунті".

Нагадаємо, після язкового скандалу Слава Камінська відповіла на повідомлення одного з користувачів мережі. Вона написала, що буде продовжувати спілкуватися російською мовою, та й в Україну вона не планує повертатися.

"Тому що все складно в головах у наших", - сказала тоді Камінська.

Однак варто відзначити, що навіть за кордоном співачка веде інформаційну війну. Більше того, вона не лише розповідає шанувальникам про всі жахи війни в Україні, а й активно донатить на ЗСУ.

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