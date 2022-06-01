Ці пари показують, що службові романи можуть перерости в щось більш серйозне.

Більшу частину свого часу люди проводять на роботі, тому й не дивно, що саме там вони і заводять романтичні стосунки. Українські знаменитості - не виняток. Хто зі співачок вийшла заміж за свого продюсера - далі в матеріалі.

Настя Каменських і Потап

Від кохання до ненависті один крок. Навпаки - теж. Їх історія починалася з дуету "Потап і Настя". Перші роки спільної роботи вони не могли терпіти один одного. Каменських неодноразово розповідала про те, що вони часто літали на гастролі в різних літаках і жили в різних готелях. Потім вони і самі не помітили, як закохалися один в одного. У 2017 році вони розписалися в Лас-Вегасі, а через два роки зіграли пишне весілля в передмісті Києва. Відомо про їхні стосунки стало тільки в день весілля, хоча багато шанувальників і раніше про це здогадувалися.

Тіна Кароль та Євген Огір

Багато відомих продюсерів хотіли, щоб їх підопічною стала Тіна Кароль. Але співачка обрала Євгена Огіра, з яким пізніше у неї зав'язалися стосунки. У 2008 році вони одружилися, а вже через рік у них народився син Веніамін. На жаль, їхнє щастя тривало недовго. Через п'ять років Огір помер від раку шлунка, з яким боровся довгий час.

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін

Їх історія почалася багато років тому. Вони кілька разів розлучалися, але все ж приймали рішення знову зійтися. Відомо, що Нікітін зраджував своїй дружині, і це одна з причин, чому вони колись розлучилися. Також в одному з інтерв'ю Ольга говорила про те, що причиною розлучення була і її недосвідченість в сексі. Зараз пара щаслива разом, вони виховують дочку Серафиму.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе

Віра Брежнєва сподобалася продюсеру Меладзе, коли стала учасницею легендарної жіночої групи "ВІА Гра". Довгий час вони приховували свої стосунки, але в 2015 році вони таки зважилися зіграти весілля. У мережі були чутки про те, що їх роман до весілля тривав 10 років, і, що Брежнєва стала причиною розлучення Меладзе з дружиною. Крім того, зараз росЗМІ поширюють інформацію про те, що їх шлюб на межі розлучення через різні політичні погляди. Меладзе мовчить про війну в Україні, а Брежнєва займається волонтерством і навіть перейшла на українську мову.

Таїсія Повалій та Ігор Ліхута

Таїсія Повалій вийшла заміж за продюсера Ігоря Ліхуту в 1993 році. В одному з інтерв'ю вона розповіла, що підштовхнуло їх до шлюбу квартирне питання. За її словами, тоді вони розписали дуже швидко, щоб отримати трикімнатну квартиру. Втім, вони досі разом.

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