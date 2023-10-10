Дівчина зізналася, що їй було дуже складно.

Захисниця України Євгенія Емеральд відкриває завісу свого особистого життя і поступово розповідає про розрив з військовим Євгеном Стипанюком, з яким була одружена рік.

Днями вона зізналася, що вони дійсно розлучилися, хоч чутки про це поширювалися вже досить давно. Сьогодні ж снайперка зізналася, що пішла від чоловіка ще чотири місяці тому.

У той період вона рідко з'являлася в соцмережах, прикриваючись безсонними ночами через маленьку дочку Афіну. Однак, як зараз розповіла дівчина, вона просто була в жахливому стані. Їй знадобився час, щоб відновитися.

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"Дякую за підтримку. У мене все добре. Я пішла не вчора, а чотири місяці тому. Коли влітку я не виходила в сторіс і говорила, що не сплю через дитину, насправді я була просто в жахливому стані, мені знадобився час, щоб повернути собі себе. Зараз я сповнена сил і енергії, щоб жити і радіти", - розповіла захисниця.

Вона додала, що поки не готова ходити на побачення. Можливо, все зміниться після того, як вона отримає офіційне розлучення.

Нагадаємо, раніше Емеральд натякнула, що чоловік хоче відібрати у неї дочку.

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