Поки невідомо, чи залишиться журналістика в Литві, чи вона планує виїжджати в іншу країну.

У ніч на 26 жовтня з Росії виїхала журналістка Ксенія Собчак. На даний момент відомо, що вона вирушила до Литви через Білорусь. Про це повідомляють росЗМІ.

"При цьому вона вчора купила авіаквитки через інтернет в Дубай, сьогодні – в Туреччину. Це вона зробила, щоб заплутати оперативників. У підсумку ж вона в'їхала в Литву через Білорусь", – пишуть пропагандисти.

Примітно, що 22 вересня Чоловік Собчак Костянтин Богомолов в Instagram-блозі заявив, що він і його сім'я "були, є і будуть в РФ".

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Відомо, що вранці 26 жовтня в заміському будинку Ксенії Собчак в котеджному селищі Горки-8 Московської області проходили обшуки. Журналістку і деяких її колег звинувачують у вимаганні.

Звинувачення проти Собчак та її колег: деталі

Як повідомляє ТАСС, у російських силовиків вже була постанова про затримання журналістки. Заарештувати її планували 26 жовтня. По одній справі з Собчак затримали її комерційного директора Кирила Суханова і екс-главреда "Tatler" Аріана Романовського. Ксенію та її колег звинувачують у вимаганні.

Увечері 26 жовтня в Тверському суді відбулося засідання з обрання запобіжного заходу Суханову. На суді оголосили матеріали, з яких відомо, що його звинувачують у вимаганні 11 млн рублів у глави "Ростеха" Сергія Чемезова.

Слідство заявляє, що команда Ксенії Собчак вимагала ці гроші за незгадування ("блок на негатив") у своєму Telegram-каналі "Тушите свет". На суді заявили, що Суханова затримали на гарячому при отриманні 800 тисяч рублів (близько 475 тисяч гривень) завдатку.

На засіданні підозрюваний заявив, що не винен і не має відношення до Telegram-каналу "Тушите свет", але готовий принести вибачення голові "Ростеха". Суд обрав йому запобіжний захід - 2 місяці арешту.

Реакція Ксенії Собчак на арешт комерційного директора

Сама Ксенія Собчак у своєму Telegram-каналі "Кровавая барыня" вже прокоментувала арешт Кирила Суханова.

"Йому намагаються приписати вимагання. У кого? Навіщо? Який ще Ростех? При чому тут, заради Бога, Чемезов? Не вірю в це взагалі, і сподіваюся, що зараз у всьому швидко розберуться і переконаються, що все це якась нісенітниця. Якщо ні, то очевидно, що це облава на мою редакцію — останню вільну редакцію в Росії, яку треба було притиснути. Сподіваюся, це не так, і все справді непорозуміння. Кирило, ми любимо тебе і не віримо ні в що", - написала журналістка.

Що Ксенія Собчак говорить про війну в Україні

Ксенія Собчак - російська журналістка і політик, дочка першого мера Санкт-Петербурга. У 2018 році вона балотувалася в президенти РФ. Після анексії Криму Собчак неодноразово відвідувала півострів.

Собчак позиціонувала себе як "опозиціонерка" і "чесна журналістка", проте не раз публічно підігравала пропаганді Кремля. Наприклад, назвала українців "нацистами".

Коли Росія вдарила по Драмтеатру в Маріуполі в березні цього року, Собчак звинуватила в цьому Україну.

Нагадаємо, Ксенія Собчак вирішила довести, що не ворог України, але тільки зганьбилася.

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