Вважають, що вона виїхала до Литви через Білорусь.

Комерційний директор російської журналістки та політикині Ксенії Собчак Кирило Суханов і колишній головний редактор журналу про моду "Татлер" Аріан Романовський затримані в Москві. Сама Собчак виїхала з країни.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що Суханова затримали ввечері 24 жовтня в одному з московських ресторанів. Разом з комерційним директором Ксенії Собчак був затриманий і Романовський (Кузьмін).

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Сьогодні Романовському і Суханову, яких, за наявною інформацією, підозрюють у вимаганні, мають обрати запобіжний захід. Вони проходять за однією справою щодо вимагання, в чому конкретно їх звинувачують поки невідомо.

Одночасно у справі про вимагання пройшли обшуки в елітному котеджному селищі "Горки-8", де мешкала сама Собчак. Затримати збиралися і журналістку, проте не вийшло. Повідомляють, що вона потрапила до Мінська і звідти – до Литви.

Як пише ТАСС з посиланням на джерела в правоохоронних органах, Собчак заплутала оперативників, купивши перед від'їздом різні авіаквитки.

"Вона виїхала з Москви ще вночі [у вівторок]. При цьому вона вчора купила авіаквитки через Інтернет в Дубай, сьогодні — в Туреччину. Це вона зробила, щоб заплутати оперативників. У підсумку ж вона в'їхала в Литву через Білорусь", – повідомило джерело.

Собчак відреагувала на затримання Суханова кількома дописами в соцмережах. Інформацію про свій від'їзд вона не підтверджувала, але і не спростовувала.

Нагадаємо, з 19 вересня Литва прийняла рішення не пускати громадян Росії навіть за наявності Шенгенської візи.

Позиція Собчак щодо України

Ксенія Собчак – російська журналістка, телеведуча, акторка і політикиня, дочка першого мера Санкт-Петербурга. У 2018 році вона балотувалася в президенти РФ в 2018 році і посіла четверте місце.

Після окупації Криму росіянами вона свідомо порушувала кордон України, щоб потрапити на півострів. У 2015-му – заявляла, що на місці президента РФ також анексувала б Крим. Водночас, вона визнавала, що Крим – територія України, а РФ порушила Будапештський меморандум.

Хоча Собчак і називає себе опозиціонеркою і "чесною журналісткою", вона поширює кремлівську пропаганду.

Зокрема, вона звинувачувала Україну в обстрілі драмтеатру у Маріуполі 16 березня поточного року. Під час російський атаки по театру загинули кілька сотень людей. Також вона називала українців нацистами і бандерівцями.

У жовтні Собчак була в Грузії. Там вона спробувала потрапити в бар Dedaena Bar, але власник закладу не пропустив її через підтримку Росії у війні.

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