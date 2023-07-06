Співачка вшанувала пам'ять загиблих.

Сьогодні вночі Росія атакувала Львів, в результаті чого загинули четверо людей і ще 30 отримали поранення. У місті оголошено дводенний траур.

Знаменитості дуже болісно реагують на події в нашій країні. Співачка Христина Соловій, наприклад, розповіла, що в момент вибухів перебувала вдома. Більш того, вибуховою хвилею повибивало вікна в її квартирі. У той момент вона вже прощалася з життям.

Також з'явилася реація співачки Ротару Софії Михайлівни. Вона опублікувала в інста-сторіз кадр з місця влучення ракети і лаконічно написала: "Львів. 06.07.2023".

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Також вона додала свічку в пам'ять про загиблих через російську агресію.

Варто відзначити, що Ротару регулярно реагує на звірства росіян в Україні. Однак найчастіше її "сторіз" обмежуються фотографіями і написами з назвою міст. Лише одного разу вона подякувала ЗСУ та ППО за роботу.

Вибухи у Львові - що відомо

Ворожа ракета влучила в житловий будинок, в результаті чого він тепер непридатний для життя. Людей діставали з-під завалів. Також повідомляється про руйнування однієї з підстанцій.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ракети спочатку летіли на Київ, але потім змінили маршрут і попрямували на захід.

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