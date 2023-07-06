У місті 150 абонентів досі без світла.

Внаслідок російської ракетної атаки, яку ворог здійснив цієї ночі, у Львові зруйнована одна із підстанції. Про це на брифінгу повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, усі три ракети "Калібр", які не вдалося збити ППО, влучили по Львову.

Зокрема, під прямий удар ворожої ракети потрапив житловий будинок.

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Наразі відомо про чотирьох загиблих та понад 30 поранених, 13 з яких госпіталізовано. Розбір завалів триває, під ними ще можуть бути люди.

Козицький додав, що пошкоджено понад 30 будинків (приблизно 250 квартир), близько 50 авто, 10 гуртожитків, два ВНЗ, будинок дитини, санаторна школа.

"Десятки тисяч вибитих вікон і дверей. Таких пошкоджень у нас ще не було. Зруйнована також одна із підстанцій", - розповів він.

За словами голови ОВА, через це без світла досі перебувають близько 150 абонентів.

Також внаслідок нічної атаки зафіксовані руйнування й у кількох громадах області - через падіння уламків ракет пошкоджені приватні будинки та адмінбудівлі.

Удар по Льову 6 липня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі Росія здійснили чергову атаку на Україну. Українська протиповітряна оборона збила 7 із 10 випущених ворогом ракет.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ракети спочатку летіли на Київ, але потім змінили маршрут та попрямували на захід.

Зокрема, вибухи пролунали у Львові. Одна з ракет влучила у житловий будинок. Попередньо відомо про чотирьох загиблих та понад 30 поранених, рятувальники шукають під завалами людей. Пошкоджені десятки будинків та автомобілів.

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