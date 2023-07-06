Одну людину у важкому стані забрала "швидка".

Внаслідок російського ракетного удару по Україні 6 липня 2023 року у Львові поранено щонайменше четверо людей. Кількість постраждалих зростає.

Як повідомив мер міста Андрій Садовий, одну людину у важкому стані забрала "швидка". Дані щодо кількості поранених уточнюються.

Водночас депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич пише, що в одній з житлових будівель вибило вікна: "По чатах вже є відео і фото житлової будівлі, яка постраждала – вибиті вікна, також постраждав обʼєкт критичної інфраструктури. Повторюємо: зараз не сповіщаємо (про) місця роботи військових і тим більше пересування військових! На обʼєкти, які постраждали, виїхали всі служби, які надають допомогу людям, про кількість влучань чи кількість потерпілих доповість військова адміністрація після опрацювання всієї інформації", – йдеться у дописі.

Відео дня

Раніше очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок атаки у Львові пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Попередньо, є поранені.

Оновлено 04:23: Голова Львівської ОВА заявив, що російська ракета влучила у багатоквартирний будинок у Львові.

"Було займання, яке оперативно загасили. Є постраждалі. На місці працюють пожежники, медики, фахівці ДСНС. Людям надають всю необхідну допомогу. Рятувальники розбирають завали", – йдеться у повідомленні.

Водночас мер міста Садовий повідомляє, що у житловий будинок у Львові влучили уламки ракети. Надзвичайники дістають людей з-під завалів.

Очільник Львівської ОВА опублікував відео з місця:

Ракетний удар по Україні

Вночі в четвер, 6 липня, російські загарбники завдали ракетного удару по Україні. Ворог здійснив пуски ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Тривога поширилася майже на всю Україну, за винятком Донецької області. Під час атаки в багатьох регіонах працювала ППО.

У Львові декілька разів лунали вибухи. У Повітряних силах повідомляли про роботу в області сил ППО.

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