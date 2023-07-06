Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат прокоментував обстріл Львова російськими окупаційними військами.
Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що рашисти випустили крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Спершу напрямок польоту ракет був в сторону півночі України - вони були скеровані на столицю. Але потім різко ракети повернули у сторону заходу України.
"Русла річок вони завжди використовують, щоб якомога далі просунутись і подолати систему ППО. Цього разу, прямуючи на північ, була ймовірність, що буде Київ під ударом, але вони різко звернули на Захід і атакували Львів. Якась частина знищена винищувачами була, але більшість ракет було знищено на Заході", - сказав Ігнат.
Ракетний удар по Львову - останні новини
В ніч на 6 липня рашисти завдали ракетного удару по Львову - у житловий будинок влучили уламки "Калібрів".
Внаслідок теракту армії РФ зазнав суттєвих руйнувань багатоповерховий будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах. Загинуло четверо цивільних осіб, ще 32 отримали поранення.
У Львівській ОВА зазначили, що по місту влучило три ракети "Калібр" і, окрім житлового будинку, зруйнована також одна з підстанцій.