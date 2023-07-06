Окупанти запускали ракети, керуючись рельєфом місцевості біля річки Дніпро.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат прокоментував обстріл Львова російськими окупаційними військами.

Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що рашисти випустили крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Спершу напрямок польоту ракет був в сторону півночі України - вони були скеровані на столицю. Але потім різко ракети повернули у сторону заходу України.

"Русла річок вони завжди використовують, щоб якомога далі просунутись і подолати систему ППО. Цього разу, прямуючи на північ, була ймовірність, що буде Київ під ударом, але вони різко звернули на Захід і атакували Львів. Якась частина знищена винищувачами була, але більшість ракет було знищено на Заході", - сказав Ігнат.

Ракетний удар по Львову - останні новини

В ніч на 6 липня рашисти завдали ракетного удару по Львову - у житловий будинок влучили уламки "Калібрів".

Внаслідок теракту армії РФ зазнав суттєвих руйнувань багатоповерховий будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах. Загинуло четверо цивільних осіб, ще 32 отримали поранення.

У Львівській ОВА зазначили, що по місту влучило три ракети "Калібр" і, окрім житлового будинку, зруйнована також одна з підстанцій.

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