Блогерка досі приховує таємничого обранця.

Українська блогерка-мільйонниця Софія Стужук все ще приховує свого обранця, але демонструє, що абсолютно щаслива у цих стосунках. Цього разу пара відпочиває у Ризі (Латвія).

Про це Стужук розповіла в Instagram-сторіз.

Софія та її коханий влаштували романтичний вікенд. Вони гуляли засніженими вулицями Риги, їздили на авто та проводили час наодинці.

Поки що Стужук не показує фоловерам обличчя свого обранця, але запевняє, що він робить її щасливою.

Як повідомляв УНІАН, раніше Софія Стужук показала підписникам свого нового хлопця. Його обличчя блогерка поки приховує, але чітко дає зрозуміти, що більше не самотня.

Читайте також"Вже досить": Софія Стужук відповіла, чому приховує нового коханогоЧоловік Софії Стужук, теж блогер, помер у 2020 році від ускладнень коронавірусу. У самої Софії – троє дітей.

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