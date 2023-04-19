Дружина музиканта подала на розлучення лише зараз, хоча вони розійшлися ще минулого року.

Соліст групи Imagine Dragons Ден Рейнольдс офіційно розлучається зі своєю дружиною Ейжею Волкман. Разом вони прожили 10 років.

Як повідомляє видання TMZ, на розлучення подала дружина Рейнольдса. 18 квітня вона звернулася до суду і вирішила остаточно розірвати відносини з музикантом.

Втім, ця новина не сильно здивувала фанатів Рейнольдса. Він та його дружина оголосили про розставання ще влітку 2022 року. Після цього музиканта бачили з іншими дівчатами. За чутками, він крутив роман з Мінкою Келлі.

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"Згідно з судовими протоколами, у вівторок в Лос-Анджелесі дружина Дена, Ейжа Волкман, подала в суд на розрив шлюбу, який тривав понад десять років. У них четверо дітей", - додало видання.

Що відомо про стосунки Рейнольдса і Волкман

Соліст групи Imagine Dragons одружився на Ейжі Волкман 5 березня 2011 року. У шлюбі у них з'явилися три дочки (Ерроу ів і близнюки Коко Рей і Джіа Джеймс), а також син Валентайн.

До цього пара розходилася в 2018 році. Однак тоді вони знову зійшлися через кілька місяців, після чого дружина музиканта оголосила про вагітність.

У серпні 2022 року Рейнольдс заявив, що розлучився з дружиною. Однак вони не подавали заяву до суду і весь цей час були в офіційному шлюбі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що група Imagine Dragons записала потужне звернення до пасажирів спеціального українського літака.

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