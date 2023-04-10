Не всі оцінили новий образ артиста / фото - instagram.com/ykaaar

Соліст групи Måneskin Даміано Давид зважився на кардинальні зміни. Співак зробив нову зачіску. Нині Давид став блондином.

На своїй сторінці в Instagram музикант показав результат свого перетворення. Раніше він зробив коротку стрижку, а тепер перефарбував волосся.

Нова зачіска Даміано Давида / скріншот

На знімках Давид позує без футболки. Співак помітно схуд, а новий колір волосся підкреслює його гострі вилиці. Соліст Måneskin любить епатажні образи і нерідко дивує фанатів. На цей раз він перевершив сам себе.

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Соліст Måneskin кардинально змінив імідж / скріншот

Реакція шанувальників

Не всі фанати оцінили новий образ співака. Деякі шанувальники відзначили, що соліст Måneskin має лячний вигляд. На думку коментаторів, у Давида нездоровий вигляд, а його худоба і мішки під очима можуть говорити про те, що йому варто звернути увагу на своє здоров'я. Користувачі пишуть:

  • "Ні... Що з вами відбувається, хлопці? Занадто багато шоу та стресу у багатьох містах... Починаєш втрачати сяйво, блиск в очах і сміх... Ви дійсно повинні бути обережними"
  • "А чому він хоче виглядати як наркоман? Єдиний, хто має красивий вигляд, а робить все, щоб стати негарним. Але чому?"
  • "З красивого чоловіка він став схожим на всіх 17-річних хлопчиків".

Хто такий Даміано Давид

Співакові 24 роки. У 2021 році група Måneskin, в якій він є головним солістом, здобула перемогу на "Євробаченні". Після цього кар'єра музикантів злетіла вгору. 

Відомо, що Давид підтримує Україну. Він виступив проти повномасштабної війни, яку в нашій країні розв'язала Росія. Група Måneskin навіть випустила пісню Gasoline, в кліпі для якої вони показали всі жахи російської агресії. Крім цього, музиканти відмовилися від гастролей на території РФ. 

На одному з концертів група Måneskin "послали" Путіна і його посіпак. Однак нещодавно Давид потрапив у скандал. Він випадково наступив на прапор України.

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