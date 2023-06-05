На щастя, артист не травмувався.

Український гурт Quest Pistols виступив у Кишиневі. На концерті стався курйозний випадок, який міг обернутися для соліста Антона Савлепова серйозною травмою.

Так, під час виконання пісні "Я твій наркотик" Савлепов встав на одне коліно біля краю сцени. Він не втримав рівновагу, через що рухнув головою вниз.

На щастя, біля сцени стояли шанувальники. Вони підхопили Савлепова, завдяки чому він не травмувався. Потім до артиста підбігли охоронці, які також намагалися йому допомогти.

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Однак цей інцидент не вибив соліста гурту з коллеї. Він піднявся на сцену і продовжив виступ.

Падіння зірок на сцені

Нещодавно під час концерту на сцені впала Злата Огнєвіч. Вона підійшла дуже близько до краю сцени, потім рушила вперед і впала. На щастя, співачка не травмувалася.

У подібну ситуацію потрапляв і лідер Rammstein Тілль Ліндеманн. Під час "польоту" шанувальники намагалися підтримати його.

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