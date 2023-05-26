Артист чомусь втратив рівновагу і впав.

Відомий співак і лідер групи Rammstein, 60-річний Тілль Ліндеманн, потрапив у курйозну ситуацію. Артист давав концерт у Вільнюсі, під час виступу він звалився прямо на сцені.

Падіння Ліндеманна потрапило на відео, користувачі вже розмістили його в мережі. На кадрах з концерту можна помітити, що артист та інші учасники групи вийшли до фанатів. Вони подякували їм за овації, після чого Ліндеманн почав йти назад.

В результаті артист чомусь втратив рівновагу і впав. Ліндеманн звалився в одну мить, він навряд чи очікував на те, що з ним таке трапиться. Це помітно по тому, що артист різко випрямив руки і намагався не вдаритися головою.

Чи постраждав Ліндеманн під час падіння - не повідомляється. У момент його "польоту" фанати не припиняли плескати у долоні і кричати.

Тілль Ліндеманн впав прямо на сцені - відео

Що Ліндеманн говорить про війну

До повномасштабної війни РФ проти України співак активно виступав у РФ. У ЗМІ навіть з'являлася про те, що Ліндеманн може отримати російське громадянство. У 2021 році співака запрошували на фестиваль в Москві, де було задіяно ще й військові оркестри.

Після 24 лютого 2022 року Ліндеманн скасував концерти в РФ. На своїй сторінці в Instagram він також розповідав, що виставляв на аукціон в Берліні свої картини, а виручені кошти повинні були піти на підтримку України.

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