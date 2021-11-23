Співачка хотіла приготувати вечерю, але щось пішло не так.

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва в програмі Олексія Дурнєва "Пожежа" розповіла, як одного разу хотіла приготувати своєму коханому Артему Кіму вечерю, але ледь не спалила його квартиру.

За словами зірки, вона зварила борщ, приготувала друге, а потім вирішила зробити грінки в мікрохвильовці. Даша поставила їх на 14 хвилин і пішла у ванну. В результаті квартира ледь повністю не згоріла.

"Перше, що я зробила - вирішила приготувати вечерю, тому що чоловік їхав з відрядження. Я спалила півбудинку. Я вимила весь будинок, розклала речі, приготувала борщ, друге. І вирішила зробити сухарики для борщу, поставила їх на 14 хвилин в мікрохвильовку і пішла в душ", - сказала Даша.

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Відзначимо, нещодавно стало відомо про розрив Даші Астаф'євої і Артема Кіма через 5 років стосунків.

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва влаштувавши пожежу на "Танцях" і стала учасницею нового сезону.

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Автор: Діана Могилєвич