Співачка розповіла, чи хоче ще дітей.

Відома українська співачка Альона Омаргалієва відверто розповіла про втрату дитину. Артистка зізналася, що викидень стався на ранніх термінах вагітності.

Альона Омаргалієва поділилася, що викидень вона пережила влітку минулого року, і лише зараз вона готова про це говорити. Співачка втратила дитину на перших тижнях вагітності і вона досі не розуміє, що стало причиною викидня. Однак Омаргалієва припускає, що це сталося через хворобу:

Був у мене третій викидень, але я вже не знаю, з чим це пов'язано. Я захворіла, а знаєш, як на маленьких термінах захворіти... До того ж я сильно захворіла, з температурою і так далі. Скажімо, не було медичних втручань, все пройшло само по собі.

Виконавиця чесно відповіла, чи планує ще дітей. За словами Альони, вона мріє вдруге стати мамою, але поки що не виходить. Омаргалієва поділилася, що вони з чоловіком Тамерланом працюють над цим. Крім того, артистка постійно відвідує лікарів, які допомагають їй завагітніти.

"Я хочу ще дітей, але поки що не вдається. Можливо, не час, бо ми ж намагалися. Я з лікарем постійно консультуюся, це не просто так, що я там: "Ой, а давай сьогодні, а коли там у мене овуляція". Так у мене не виходить, мені треба підготуватися", - зазначила співачка.

До слова, зіркове подружжя виховує 10-річного сина Тимура. Альона Омаргалієва впевнена, що зможе ще народити дітей, попри три викидні, які вона пережила.

Нагадаємо, раніше Альона Омаргалієва розповіла про кризу у стосунках з Тамерланом.

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