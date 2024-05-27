Багатодітна матуся поділилася першою світлиною малюка.

Відома українська співачка Джамала народила третю дитину. Зірка сцени та її чоловік Бекір Сулейманов стали батьками хлопчика.

Радісну звістку артистка повідомила в Instagram. Виконавиця опублікувала першу світлину немовляти, на якій видно маленькі ніжки новонародженого. Хлопчик з'явився на світ 24 травня.

"24.05.2024. Мій третій маленький принц! Я для тебе буду тінню у спекотний день, у холод стану домом, я тебе зігрію сонцем, світлим променем, вогнем. Люблю", – написала під кадром зіркова матуся.

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Джамала розсекретила ім'я, яке обрала для сина. Третього хлопчика вирішили назвати Алім Сеіт-Бекір оглу Сулейманов. Як відомо, співачка до останніх днів вагітності виступала на сцені, приходила на премії та випускала пісні. Виконавиця подякувала синочку, за те що дав їй можливість виконати все заплановане.

"Такий чемний хлопчик. Дав мамі виступити з оркестром, бо мама обіцяла і не могла підвести, прийняти нагороду, сказати промову, доїхати додому, ну а тоді вже можна в пологовий", – поділилася артистка.

Українські зірки та шанувальники знаменитості привітали багатодітну матусю у коментарях:

"Вітаю! Неймовірно! Здоровʼя міцного малечі, тобі сил та часу на сон"

"Це неймовірне щастя. Вся наша сімʼя вітає вас з народженням ще одного янголятка. Будьте здорові. Щасливі"

"Вітаємо! Здоров'я тобі і малюку! Мати трьох синочків - це потужно!"

До слова, Джамала та Бекір Сулейманов виховують ще двох дітей – 5-річного Емір-Рахмана та 3-річного Селім-Гірая.

Нагадаємо, раніше Джамала випустила ліричний трек про кохання.

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